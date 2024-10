Evandro inicia segundo turno com agenda cheia; André ainda não teve eventos públicos

As candidaturas a prefeito de Fortaleza que seguem na disputa no segundo turno reiniciaram a corrida eleitoral de forma bem diferente. Se Evandro Leitão (PT) tem tido uma agenda bem atribulada, André Fernandes (PL) ainda não teve eventos públicos desde a votação do último domingo, 6.



Leitão já fez caminhadas em bairros da Capital, esteve presente na Assembleia Legislativa (Alece) - onde é o presidente - e em evento com lideranças do Psol, em que foi anunciado o apoio à candidatura petista.

Já Fernandes tem postado vídeos nas redes sociais, principalmente com os novos jingles que lançou focando no segundo turno, e no adversário. O candidato do PL esteve presente em uma entrevista a veículo de comunicação, mas não apareceu ainda em nenhum ato de campanha nas ruas, ou reunido lideranças políticas, como de costume.