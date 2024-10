Ceará: Um deputado é eleito, três avançam para 2° turno e seis não se elegem

Deputados estaduais se candidataram para concorrer na disputa por prefeituras do Ceará Crédito: Junior Pio/Alece

A composição da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) mudará com o resultado do primeiro turno das eleições municipais. Oscar Rodrigues (União), 3° secretário da Mesa Diretora, foi eleito prefeito de Sobral e assumirá o mandato a partir de 1° de janeiro de 2025. Evandro Leitão (PT), presidente da Casa, e Gabriella Aguiar (PSD) ainda disputam o segundo turno em Fortaleza como candidato a prefeito e vice, respectivamente.

Deputados suplentes se elegem Se deputados efetivos não tiveram sucesso, deputados estaduais suplentes foram mais felizes. Simão Pedro (PSD) se elegeu prefeito de Orós, passando a primeira suplência do partido na Alece para Apollo Vicz, que foi eleito vereador de Fortaleza. Moésio Loiola, hoje no PSB, venceu a disputa em Campos Sales, mexendo na suplência do PP, partido pelo qual ele concorreu para deputado estadual em 2022. Com isso, o primeiro suplente deixará de ser Moésio e passará a ser Dr. Victor Gurgel. Também suplente, Dr. Aloísio (União Brasil) disputou no Crato, mas acabou sendo derrotado por André Barreto (PT), atual vice-prefeito do município.