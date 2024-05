Elmano propõe à Alece criação de 96 cargos para Adagri; entenda efeito

Jornalista no OPOVO

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, enviou mensagem legislativa que deve ser votada pelos deputados estaduais que é o primeiro passo para aumentar número de servidores

A medida deve ser apreciada pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e é o primeiro passo para aumentar o número de servidores da Agência.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas , enviou mensagem legislativa que propõe criar 96 cargos para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) .

O governador ressalta que o aumento no quadro de servidores possibilitará a continuidade do processo de reestruturação da Adagri, "imprescindível para aprimorar a cobertura sanitária em todo o território cearense".

"É uma medida relevante para consolidar o Ceará como livre da febre aftosa sem vacinação", conclui.

Concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará



Vale lembrar que o governador anunciou, no dia 19 de março de 2024, durante o evento de investimentos para o desenvolvimento agrário do Ceará, o concurso para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri).