André Barreto (PT) é eleito prefeito do Crato

André Barreto, candidato do PT, é eleito prefeito do Crato com 48,75%, ultrapassando Dr. Aloisio do União

“Eu quero agradecer de coração a cada irmão e irmã cratense que nos deram essa vitória nas urnas. Fizemos uma campanha linda, com propostas, com propósito e com a certeza de que podemos sim, fazer muito mais pelos cratenses!”, escreveu o novo prefeito do Crato em uma publicação no Instagram.

O candidato ultrapassou Dr. Aloisio (União) que obteve 46,97%.

“Contem comigo e com Dr. Leitão para fazer muito mais por cada um de vocês! Fomos eleitos para cuidar das pessoas e trabalhar forte por um Crato cada vez mais forte, desenvolvido e com justiça social. É isso que vamos fazer!”, finalizou Barreto na legenda do post.



As comemorações no município para celebrar a vitório de Barreto iniciaram antes mesmo do resultado ser cravado pelo TSE.

Com maior aliança política do Ceará, Crato elege candidato de Zé Ailton

André Barreto se candidatou a prefeitura do Crato com o apoio de Zé Ailton, então prefeito do município. Ambos fazem parte do Partido dos Trabalhadores (PT), grupo à frente das cinco maiores coligações formadas no Estado para eleições de 2024.