Sarto quebra silêncio dois dias após derrota: "Estou preocupado com o rumo que tomaremos"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), manifestou-se pela primeira vez após a derrota nas eleições de 2024. Em mensagem nas redes sociais, ele expressou preocupação com a Cidade e informou que está dialogando com lideranças para definir posicionamento para o segundo turno do pleito, que será disputado entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Segue abaixo a nota do pedetista:

"Gente de Fortaleza, as urnas expressam o valor maior da democracia, que é a vontade da população e ela é soberana. Agradeço a Deus, a minha família, aos apoiadores e à nossa aguerrida militância. Sou apaixonado por Fortaleza e estou preocupado com o rumo que tomaremos nos próximos anos. Por isso, estou discutindo com lideranças do meu partido sobre o que acreditamos ser o melhor para os fortalezenses. Sempre me dediquei e servi à nossa cidade com zelo e compromisso, e sinto muito orgulho de tudo o que realizamos até aqui e ainda vamos realizar. O trabalho continua. Contem comigo!".

Sarto tornou-se o primeiro prefeito da história de Fortaleza a não conseguir a reeleição. O pedetista ficou em terceiro lugar da disputa municipal, com 11,73% dos votos válidos, indicando uma derrota para o partido que completará 12 anos no poder no fim de seu mandato, quatro com Sarto e os oito anos anteriores com Roberto Cláudio (PDT), que apoiou o atual gestor neste ano.