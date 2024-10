2º turno: deputados aliados a Wagner e Sarto aguardam posição das cúpulas partidárias

Tanto parlamentares de União Brasil quanto do PDT afirmam aguardar posicionamento de lideranças

As eleições do último domingo, 6, dominaram os debates na sessão plenária desta terça-feira, 8, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Aliados dos derrotados nas urnas em Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT), davam explicações e respondiam sobre posicionamento em relação ao segundo turno na Capital. Sem titubear, parlamentares dos dois lados tiveram discursos alinhados, jogando a responsabilidade de decisão para esferas superiores.

Para Felipe Mota (União Brasil), a definição sobre posicionamento da sigla no segundo turno em Fortaleza deve vir do diretório nacional. "Segundo turno de partido grande, como o União Brasil, tem que ser definido de Brasília para cá. Nós não podemos fazer definições sem ter uma análise, existem interesses na Câmara Federal, existe participação de alguns deputados que estão em outras alas, que não à minha, eu que sou de centro-direita. Tem toda uma questão que tem que ser escutada, a gente não pode tomar uma decisão só, até porque o partido foi o único que recebeu o Fundo Eleitoral e ajudou do candidato que tem 50 votos ao candidatos que tem 10 mil, 50 mil votos", explicou.

Já Antônio Henrique (PDT) afirma que o partido aguarda ser procurado pelos candidatos que ainda estão na disputa e diz que vai esperar um posicionamento oficial da sigla. "Eu sigo aguardando essa conversa entre os candidatos e as nossas lideranças, e a gente estará sempre apoiando aquilo que for decidido na coletividade", afirmou o parlamentar, ressaltando que hoje não tem preferência pessoal.