Terceira mais votada, Bella Carmelo diz que dará "continuidade" ao trabalho do marido na CMFor

"Fui a vereadora mais votada entre os que não tinham mandato e isso é uma expressão daquilo que o Carmelo representa para o povo de Fortaleza. As pessoas olham para ele e sabem que podem confiar, que tem alguém para trabalhar por elas. Esses votos (recebidos) são a expressão disso e é o que a gente vai fazer, uma continuidade do Carmelo, foi um voto de esperança e de confiança mesmo", disse ao O POVO.

Questionada sobre o que apresentará de diferente, em relação à passagem de Carmelo pela Câmara Municipal de Fortaleza, Bella reforçou a ligação com o cônjuge. "A Bella é a mesma coisa do Carmelo. As pessoas votaram em mim confiando nessa continuidade do trabalho dele. Fiscalizando, denunciando e estando do lado do povo, nas ruas. Não só em gabinete, tribuna, mas na rua, perto do povo", concluiu.