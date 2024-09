Carmelo participa de carreata de André Fernandes e avalia resultado nas pesquisas: "Previsível"

Carreata do candidato André Fernandes (PL) iniciou no bairro Jardim América e reuniu moradores da região Crédito: Rômulo Ribeiro/Assessoria André Fernandes

Ao O POVO, o deputado falou sobre a pesquisa recente do instituto Datafolha e considerou que os números de André Fernandes podem ser explicados pelo impacto da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que teve início neste mês. “Previsível, né? O nosso candidato André Fernandes tem crescido muito. Com certeza, o impacto da TV influenciou muito nisso [...] O PL tem um tempo de TV muito bom, é o segundo maior tempo de TV da eleição. O André está tendo essa oportunidade de se apresentar e está cativando o povo de Fortaleza. Eu não tenho dúvida de que, a partir de agora, é só crescimento para a gente obter a vitória no dia 6 de outubro”, avaliou. De acordo com o levantamento Datafolha, André cresceu 9 pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em agosto e subiu de 19% para 25%. Já Capitão Wagner, que liderava na primeira pesquisa, caiu 6 pontos percentuais. O candidato do PL e o do União Brasil estão tecnicamente empatados na liderança.

Nessa sexta-feira, 13, Fernandes se mostrou otimista com o resultado e, em declaração ao O POVO, projetou que venceria no dia 6 de outubro: “Me preparando para ganhar já no primeiro turno”. Carreata do candidato André Fernandes (PL) iniciou no bairro Jardim América e reuniu moradores da região Crédito: Rômulo Ribeiro/Assessoria André Fernandes Carreata do candidato André Fernandes (PL) iniciou no bairro Jardim América e reuniu moradores da região Crédito: Rômulo Ribeiro/Assessoria André Fernandes O ato de campanha promovido pelo candidato neste sábado no bairro Jardim América reuniu diversas pessoas na praça Frei Galvão. Camisas nas cores verde e amarelo, imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de bandeiras e adesivos com o rosto e o número de Fernandes eram os principais itens no local.