Carmelo espera "reciprocidade" de Wagner e aposta em aliança da direita no segundo turno

Deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto (PL) Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PL) comentou sobre a possibilidade de alianças entre o pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), e os outros dois postulantes mais à direita: Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo). Apesar de afirmar que as tratativas na capital estão encabeçadas por Fernandes, Carmelo disse esperar uma “reciprocidade” de Wagner ao PL, além de apostar em uma união da direita, em um eventual segundo turno com o pré-candidato do PL. Sobre Wagner, em específico, o deputado o citou como um nome de “recall muito grande”, citando desempenhos em disputas anteriores, que contaram com o apoio do PL. Segundo Carmelo, na disputa para a Prefeitura de Fortaleza deste ano, seria “interessante” uma “reciprocidade”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Capitão tem um recall muito grande. Nas últimas eleições de governo, tirou uma votação muito boa em Fortaleza. Com apoio de todos nós. Espero que possa haver essa reciprocidade, que ele possa apoiar o pré-candidato do PL e eu como presidente estadual do PL tenho esse dever de batalhar para que possamos fortalecer nosso candidato”, disse nessa terça-feira, 11, em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

Quanto a demais alianças, como com Eduardo Girão, Carmelo cita que não está participando das tratativas, encabeçadas por André Fernandes. “Deixo esse papel na capital Fortaleza para nosso pré-candidato, porque ele está posto, está crescendo nas pesquisas e merece esse respaldo do partido.” No entanto, o deputado estadual aposta em uma união da direita contra o “inimigo em comum”, criticando, em seguida, o “candidato lançado pelo PT”, Evandro Leitão e uma “invisibilidade” em boa parte da gestão do atual gestor de Fortaleza, José Sarto (PDT). "Temos um pré-candidato posto pelo Partido dos Trabalhadores. tem que ver qual vai ser o crescimento dele. Temos um pré-candidato à reeleição que está muito fraco nas pesquisas e, de maneira geral, rejeição alta, que é o atual prefeito José Sarto."