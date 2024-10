Priscila, Gabriel e Bella: veradores mais votados de Fortaleza repercutem resultado

Indo para o seu segundo mandato e tendo 36.226 votos, Priscila Costa se tornou a mulher mais votada da história da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a com a segunda maior votação da história, atrás apenas de Capitão Wagner, hoje no União Brasil e que, em 2012, foi votado por mais de 43 mil eleitores.

Já o candidato à reeleição pelo Psol, Gabriel Aguiar, comentou em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 7, sobre estar usando a fala do prefeito José Sarto (PDT) que o chamou de "monotemático". O parlamentar tem como principal foco a pauta ambiental e foi o segundo mais votado no pleito com 30.682 votos.

"É uma pauta socioambiental de tratar de saneamento básico, saúde, preservação ambiental, emprego e renda, estrutura de transporte público, moradia digna, tudo isso é pauta ambiental. Ser monotemático numa pauta que envolve todas as outras não é nenhum demérito, é um reconhecimento da nossa atuação, tanto que estamos utilizando bastante esse termo para falar do nosso planeta Terra", completou Gabriel.

"A gente até tá colocando de maneira jocosa porque é proveniente de uma falta de compreensão e entendimento do que é a pauta ambiental. Não entender que a pauta ambiental é tratar de todas as pautas da cidade". disse.

Bella Carmelo

Estreante na política, Bella Carmelo foi votada por 28.138 eleitores fortalezenses. Ela é casada com o deputado estadual Carmelo Neto (PL) que foi eleito em 2020 como vereador de Fortaleza. Ela, inclusive, superou a marca do marido que, na ocasião, recebeu 8.527 votos.

Bella foi procurada pelo O POVO, mas também não se manifestou até a publicação da matéria. Nas redes sociais, ela agradeceu a Carmelo pela conquista de ter configurado como terceira candidata com maior votação em 2024.

"Graças à você, as pessoas hoje podem conhecer a Bella de verdade. Olhando pro seu trabalho as pessoas apostaram em mim para fazer a mesma coisa na Câmara Municipal, e assim, me elegeram a 3ª vereadora mais votada de Fortaleza com votação histórica na minha primeira eleição. Eu sempre te disse que tô contigo pra tudo, pra sempre e não abro. Você sabe que pode contar comigo e agora o povo também sabe disso!", afirmou em postagem.