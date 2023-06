Vereadora Priscila Costa assumirá mandato como deputada federal nesta sexta, 30

Priscila obteve mais de 74 mil votos nas eleições de 2022 Atualmente, além de vereadora, ela figura como um dos nomes do PL cotados para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024

A vereadora Priscila Costa (PL) vai assumir mandato como deputada federal nesta sexta-feira, 30, em Brasília. A parlamentar ocupará a vaga do deputado federal Yury do Paredão (PL), que se licencia das atividades pelos próximos meses.

Mais informações ao vivo:

A vaga de Priscila na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) será ocupada por Robério Sampaio (PSC). Em Brasília, a vereadora promete defender pautas como o combate às drogas e o combate ao aborto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Temas como aborto e legalização das drogas, por exemplo, só podem ser legislados no Congresso. Durante esses meses como deputada, garanto que seremos combativos nesses assuntos, representando a parcela conservadora do Ceará”, argumenta a parlamentar.

Priscila obteve mais de 74 mil votos nas eleições de 2022 e ficou como primeira suplente do PL. Atualmente, além de vereadora, ela figura como um dos nomes do PL cotados para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Além de Priscila, pleiteiam a indicação do PL o deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto.