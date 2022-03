Priscila Costa se filia ao PL e deve concorrer à Câmara dos Deputados

A vereadora Priscila Costa se filiou ao Partido Liberal (PL), legenda pela qual o presidente Jair Bolsonaro irá disputar a reeleição. A filiação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 31, durante ato na Câmara Municipal de Fortaleza.



Segundo assessoria, Priscila vinha sendo sondada por vários partidos e deve disputar cadeira na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2018, a parlamentar ficou como primeira suplente ao cargo de deputada federal, com quase 50 mil votos, e deve assumir o posto no próximo mês de maio, por quatro meses.

Desde que Bolsonaro se filiou ao partido, aliados do presidente no Ceará têm migrado para a sigla. Já se filiaram os deputados estaduais André Fernandes, Delegado Cavalcante e os pré-candidatos a deputados federais Coronel Aginaldo e Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde. Priscila sai do Partido Social Cristão (PSC).

