Vereador do Psol em Fortaleza declarou bilhões em patrimônio? Entenda confusão

Um erro no preenchimento das informações do vereador de Fortaleza, Gabriel Aguiar (Psol), na Justiça Eleitoral fizeram com que o candidato à reeleição aparecesse com um patrimônio informado de mais de R$ 181,7 bilhões. Caso fosse verdade, ele seria disparado o candidato mais rico das eleições brasileiras e a pessoa mais rica do Brasil com folga.

Conforme o parlamentar, a confusão foi um erro na hora do preenchimento de seus dados durante o processo de inscrição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em vídeo nas redes sociais, neste domingo, 18, ele brincou com a repercussão após a divulgação sobre o patrimônio aparecer na casa dos bilhões.