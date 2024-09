André Fernandes falta à Sabatina O POVO e jornalistas analisam trajetória e propostas do candidato

André Fernandes (PL), candidato a prefeito de Fortaleza, faltou à Sabatina O POVO marcada para a manhã desta sexta-feira, 27. Com a ausência do candidato, os jornalistas Ítalo Coriolano e Gualter George analisaram a trajetória e as propostas do candidato.

As sabatinas têm sido realizadas no OP News 1ª Edição, com todos os candidatos a prefeito da Capital. A ordem e as datas foram acertadas por sorteio há várias semanas. André Fernandes não compareceu e nem enviou justificativa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um espaço em que cada candidatura tem 30 minutos, são discutidas propostas, tratadas possíveis polêmicas, tiradas dúvidas surgidas na campanha, ou seja, é aberto um importante espaço para que os candidatos exponham seus pensamentos para o eleitor.