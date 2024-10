André festeja como mais votado, sinaliza apoios e canta refrões contra Evandro

Em seu comitê de campanha, André Fernandes (PL) festejou a maior votação de 1º turno para a Prefeitura de Fortaleza. O candidato do PL fez o discurso do alto de um paredão de som automotivo. Ele chamou o PT, do seu adversário de 2º turno, Evandro Leitão, de "mal maior"

Após a confirmação de ter sido o mais bem votado no primeiro turno da eleição para prefeito de Fortaleza, o candidato André Fernandes (PL) chegou, carregado nos braços de eleitores, à sede do seu comitê central de campanha, no bairro Aerolândia, para festejar o resultado de 40,2% dos votos válidos conquistados.



Do alto de um paredão de som automotivo, com o local lotado, André acenou para possíveis apoiadores, já antecipou sobre candidaturas que deverão apoiá-lo e, na euforia da comemoração, puxou refrões que poderá lançar contra seu adversário de segundo turno, Evandro Leitão. O petista teve 34,33% dos votos e irá para disputa no próximo dia 27.

Além de repetir os versos do jingle "É culpa do Sarto", que fez sucesso em sua campanha, André cantarolou pelos menos dois novos refrões contra o candidato do PT. "Quem é Vozão não vota Leitão/ Quem é Leão não vota Leitão" menciona a carreira como gestor do Ceará Sporting Club. O outro refrão, mais debochado, diz: "Em Fortaleza, pode ter certeza./ Leitão só na churrasqueira./ Tá nervoso que até gagueja/ Leitão só na churrasqueira", em ritmo de funk. Os eleitores foram ao delírio quando os versos foram lançados.

No seu discurso, André fez um agradecimento público ao senador Eduardo Girão (Novo), quinto colocado na votação deste domingo, 6, que já anunciou apoio ao candidato do PL no 2º turno. "Ele tem muita experiência em gestão e vai ser muito bem-vindo ao nosso time".