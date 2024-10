André Fernandes é 1º a votar e diz que apoio em 2º turno é conversa para o fim do dia

O candidato também acompanhou a votação da esposa, no primeiro andar da Alece, e disse que vai acompanhar alguns vereadores

André Fernandes (PL) foi o primeiro candidato à Prefeitura de Fortaleza a votar nas eleições municipais de 2024 neste domingo, 6, no anexo da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Após a votação, o candidato afirmou que a busca de apoios no 2° turno é uma conversa para o fim do dia, porém, ainda tem confiança em uma vitória no 1° turno.

"Quem vier nos apoiar no segundo turno será muito bem-vindo. Agora, é uma conversa para a gente ter ao final do dia, ainda temos expectativa de que essa vitória seja no primeiro", afirmou.