Eleições: André Fernandes e Evandro Leitão disputam 2º turno em Fortaleza

ANDRÉ Fernandes e Evandro Leitão dividem a liderança na mais recente pesquisa Datafolha Crédito: Samuel Setubal

Após 1h do início da apuração das urnas e 90% dos votos computados, Fortaleza já definiu matematicamente André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) como os candidatos que disputarão a vaga no segundo turno das eleições, no dia 27 deste mês. Leia mais: Confira vereadores eleitos no Ceará Mas no fechamentos das urnas, o candidato do PL conseguiu o total de 562.305 votos (40,20% do total), o petista chegou ao total de 40.174 votos (34,33%). Sarto (PDT), atual prefeito da Capital, ficou em 3º lugar com 164.402 votos (11,75%), seguido de Capitão Wagner, com 159.426 votos (11,40%).