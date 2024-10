André acena para indecisos e avalia campanha: "Povo participa de forma voluntária"

A dois dias do primeiro turno, André Fernandes (PL) reuniu apoiadores para realização do último Bloco 22 nesta sexta-feira, 4. Realizado na Praça da Juventude, no bairro Granja Portugal, o bolsonarista direcionou parte do discurso para falar com eleitores indecisos.

"Eles vão fazer um trabalho forte e vocês sabem do que eu estou falando. No dia da eleição, eles vão empestar a cidade com pessoas pagas, usando a roupa deles, fazendo boca de urna para vencer as eleições. E um voto, um voto pode fazer com que dois candidatos do sistema vão para o segundo turno. Então, se eu puder fazer um pedido é: não desperdice o seu voto, não deixe para o segundo turno o que você pode fazer no primeiro", acrescentou o candidato do PL.

André também reforçou o objetivo de repelir o que chama de "velha política" e aqueles que o consideram "garoto" para o cargo de chefe de Executivo municipal. Nas pesquisas mais recentes, ele é um dos mais cotados para estar no segundo turno. Na avaliação do candidato do PL, os concorrentes duvidavam do crescimento percentual dele na campanha.