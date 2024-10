André e Sarto fazem uso de direito de resposta para autopromoção, entenda se é permitido

Os ataques entre os candidatos André Fernandes (PL) e Sarto (PDT) foi uma estratégia bastante utilizada nas redes sociais. Na última semana de campanha antes do primeiro turno, ambos entraram com pedidos na justiça para direito de resposta que foram concedidos, porém, não utilizaram o espaço para se defender.

André fez o pedido de direito de resposta após o pedetista publicar recortes de vídeos antigos do deputado, falando negativamente sobre mulheres. O prefeito foi obrigado a retirar o vídeo e publicar outro feito pelo adversário, onde ele aparece em um ato político sendo ovacionado pela multidão e afirma: “O prefeito de Fortaleza editou um vídeo e mentiu, tentando me colocar contra as mulheres. Primeiro, ele esqueceu de combinar com as mulheres”.

Já Sarto, ganhou direito de resposta após o candidato do PL afirmar em vídeo que gestor municipal estaria “obrigando” servidores terceirizados a trabalharem na campanha do atual prefeito candidato à reeleição. “André, tá aqui o meu direito de resposta”, afirmou Sarto ao publicar novo vídeo nas redes sociais de Fernandes , onde está em ato de campanha, com apoiadores vestindo sua cor de campanha e cantando jingle do candidato.