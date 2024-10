Naumi diz que está sendo monitorado por drones e acusa campanha de Catanho

Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT), candidatos à Prefeitura de Caucaia Crédito: Samuel SetubalO POVO e Fernanda BarrosO POVO

"A redondeza estava sendo monitorada por drones, e a verdade é que há semanas, por todo local que vou, nas minhas empresas e também de meus familiares, percebemos a presença desses equipamentos", afirmou o candidato em nota à imprensa. E completou, acusando a campanha de Catanho: "Inclusive, durante essa operação a Polícia Militar apreendeu um desses drones. E adivinhem? Ele estava sendo monitorado por um servidor da Prefeitura de Caucaia e no interior do carro desse funcionário foi encontrado material de campanha do candidato Catanho, captando todas as imagens da operação". No local da operação foi realizada as prisões em flagrante de dois militares da reserva que estavam no imóvel como seguranças de Naumi. Eles foram encontrados com um automóvel Amarok, uma arma de fogo de cano longo de calibre 20, três munições do mesmo calibre, um simulacro de arma de fogo e dois canivetes. Os homens foram conduzidos para Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A PCCE também apreendeu, no imóvel, câmeras de segurança, HDs, aparelhos celulares e documentos. Candidato nega acusações Naumi se defendeu das acusações e negou que tenha sido alvo das operações. "Reviraram tudo, portas foram arrombadas, móveis foram quebrados, mas nada foi encontrado. O que é contraditório nesta história é que o mandado é contra uma pessoa que não trabalha no imóvel, não faz parte da nossa família, nem mora no local", disse, em nota enviada. A nota de Naumi acusa ainda seus adversários de estarem "desesperados". "Querem tomar a eleição à força, mas todas as providências cabíveis já foram providenciadas. Lamentamos profundamente, mas eu acredito no poder do povo de Caucaia!", finaliza o texto.