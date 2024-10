Vereador: quem foi mais votado em cada bairro de Fortaleza em 2020

Em Fortaleza, vereadores eleitos há quatro anos se destacaram em bairros da Capital onde construíram bases eleitorais ao longo de anos de identificação com esses ambientes ou por alinhamento ideológico com eleitores de cada localidade.

Embora a Capital tenha atualmente 121 bairros, os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) considera 104 bairros de Fortaleza pelos quais estão distribuídos locais de votação.

Levantamento do O POVO mostra a distribuição do voto pela Capital na eleição anterior, em 2020. As dinâmicas não são estáticas. Alguns dos campeões de voto de quatro anos atrás não irão mais concorrer. Esses votos são visados pelos que buscarão a reeleição ou tentarão conseguir um lugar entre os 43. Além disso, vereadores ganham ou perdem bases eleitorais, devido ao desempenho no mandato ou articulações políticas. A influência das máquinas públicas, de entidades e de movimentos sociais e políticos influenciam a dinâmica. Mas, o mapa de 2020 é o ponto de partida para construir o cenário de 2024.

Não por acaso, no último mês de abril, Adail reclamou da falta de obras da Prefeitura no bairro . O vereador é um dos mais veementes defensores do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal, mas reagiu quando o vice-líder do prefeito, PP Cell, afirmou haver obras municipais em toda a cidade e listou entre os exemplos o Antônio Bezerra.

O vereador que mais teve adesões em um único reduto eleitoral foi, com folga, Adail Júnior (PDT). O parlamentar pedetista recebeu 4,7 mil votos só no Antônio Bezerra , zona oeste de Fortaleza. Na soma de todos os bairros, Adail teve 14.005 votos.

"Presidente eu estava calado, mas jamais poderia deixar de responder ao vice-líder do governo, PP Cell, quando mencionou que o bairro de Antônio Bezerra tem obra do prefeito Sarto. O Antônio Bezerra, PP Cell? Não leve a mal não, mas não tem não. Sou da base do prefeito Sarto, mas pra ser muito sincero...". O vereador reclamou de obras paradas e disse que o bairro recebia investimentos quando o prefeito era Roberto Cláudio (2012-2020) e chegou a citar o ex-governador Camilo Santana (PT), do grupo adversário.

A reclamação, pelo visto, surtiu efeito. Algumas semanas depois, o parlamentar fez post nas redes sociais elencando obras municipais no Antônio Bezerra.

O segundo vereador a ter maior votação em um único bairro foi Fábio Rubens, também do PDT. Ele é líder comunitário há anos no bairro José Walter e adjacências. O parlamentar é um exemplo de força local, já que recebeu 3,6 mil votos só no José Walter; o que representa mais da metade dos votos totais que ele obteve (6.819).

Fábio Rubens e Sarto em evento na Capital no início de março Crédito: Reprodução/Rede Sociais

O terceiro que mais recebeu votos em um único bairro da Capital na eleição de 2020 foi o vereador Emanuel Acrizio (Avante), que tem ligação com o Conjunto Ceará, onde obteve 3,1 mil votos de um total de 11,3 mil eleitores espalhados pela Cidade.

Abaixo, você pode consultar os bairros nbos quais cada candidato a vereador foi mais votado em Fortaleza em 2020. A consulta é por nome completo.

Emanuel Acrizio, vereador de Fortaleza Crédito: MARIANA PARENTE, eem 18/1/2017

Quais foram os vereadores com maior proporção de votos em um só bairro

Proporcionalmente, a maior votação em um bairro foi de Francisco Henrique Ferreira Lima, candidato em 2020 pelo Cidadania. Ele teve 28,26% dos votos no Moura Brasil. Em números absolutos, foram 431 votos. Henrique ficou na suplência. Em 2023, ele foi eleito para o Conselho Tutelar II, no bairro Mucuripe.

A segunda maior votação proporcional em um bairro foi de Rodrigo Cesar Ferrais de Lima, que concorreu pelo DEM, partido que posteriormente se fundiu ao PSL para criar o União Brasil. Ele teve 27,36% dos votos no Ancuri, 177 votos no total. Foi o quarto suplente do partido.

A vereadora Tia Francisca (PSD) teve hegemonia no Parque São José, com 26,33% dos votos, 1.077 em números absolutos.

Maiores percentuais de voto em um vereador por bairro

Wander Alencar, suplente da Rede, alcançou 25,16% dos votos da Sapiranga/Coité, um total de 2.836.

O ex-vereador e atual suplente Joaquim Rocha (PSDB) teve 24,08% em Boa Vista/Castelão, onde teve 1.888 votos.

Ex-vereador e suplente, Mário Hélio (PSD) teve 21,19% dos eleitores da Cidade 2000, com 1.462 votos.

Bairros onde cada candidato a vereador teve maiores votações em 2020

Quais vereadores ficaram entre os mais votados em mais bairros

Dentre os candidatos a vereador que disputaram a eleição de 2020 em Fortaleza, alguns se destacaram pela capilaridade em diferentes bairros da Capital. Os vereadores que

foram mais votados em mais bairros foram Antônio Henrique (PDT) — hoje deputado estadual —, e Adail Júnior (PDT). À época eles eram os respectivos presidente e 1° vice-presidente da Câmara de Fortaleza (CMFor). Cada um dos pedetistas foi o mais votado em quatro bairros diferentes.

Antônio Henrique liderou em votos nos bairros Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Presidente Vargas e Parque Santa Rosa. Adail foi o mais votado nos bairros Antônio Bezerra, Autran Nunes, Dom Lustosa e Parque Genibaú.

Antônio Henrique foi ainda o vereador que mais recebeu votos no Mondubim, onde o maior número de votos foram os nulos.

Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

Adail Júnior recebeu também a maior quantidade de votos válidos no bairro Pici, onde a maior quantidade de votos foram nulos e brancos, e no Quintino Cunha, onde ficou atrás apenas dos votos nulos. Adail teve também a maior votação em um bairro, o Antônio Bezerra. No total, ele foi o sexto vereador mais votado.

Na sequência aparece o vereador Raimundo Filho (PDT), que o preferido do eleitorado de três bairros: Bela Vista, Demócrito Rocha e Pan Americano.



Os mais votados para vereador em maior quantidade de bairros

Já ao considerar os candidatos que aparecem mais vezes entre os dez mais votados de cada bairro destacam-se Ronaldo Martins (Republicanos), no top dez de 88 bairros de Fortaleza; Lúcio Bruno (PDT), com 49 bairros; Júlio Brizzi (à época no PDT e hoje no PT) figurando entre os dez mais bem votados em 22 bairros; e Gabriel Aguiar (Psol) em 21 bairros.

Onde está a força dos partidos

O PDT está à frente da Prefeitura desde 2015, quando Roberto Cláudio saiu do Pros e se filiou ao partido. O PDT elegeu a maior bancada, com 10 vereadores. Chegou a 11 com as trocas ao longo do mandato, até a última janela partidária. Em 2020, elegeu o dobro de parlamentares do Pros, que emplacou 5. O partido governista teve hegemonia absoluta na eleição para a Câmara. Foi o mais votado em 90 dos 104 bairros considerados.

Bairros em que os partidos tiveram mais votos para vereador em 2020 em Fortaleza

O PDT foi um dos três partidos mais votados para vereador em todos os bairros.

O PL, que à época ainda não era o partido de Jair Bolsonaro, foi mais votado em quatro bairros: Coaçu, Jardim das Oliveiras, Parque São José e Planalto Ayrton Senna.



O PSD liderou a votação na Cidade 2000, no Conjunto Palmeiras, e na Praia Do Futuro II.

Confira os partidos mais votados em cada bairro de Fortaleza para vereador em 2020

Metodologia

Para este material foram coletadas as bases de dados de Locais de Votação em Fortaleza no 1º turno das eleições de 2020, com suas respectivas seções eleitorais, disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral-CE e a Votação por seção eleitoral - CE / Resultados 2020, disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foi realizado o cruzamento das tabelas para verificação e agrupamento dos resultados por local de votação (cada local possui uma lista de seções). Além disso, os dados foram agrupados por bairro e associados às respectivas geometrias, disponibilizadas pela plataforma Fortaleza em Mapas. É importante ressaltar que a base de Locais de Votação (TRE) contabiliza apenas 104 dos 121 bairros de fortaleza e que o resultado do georreferenciamento dos locais de votação é uma aproximação da localização real.