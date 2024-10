Caucaia: operação prende 2 por porte ilegal de armas em ação contra crime eleitoral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na tarde desta sexta-feira, 4, operação que teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão em um imóvel que estaria sendo utilizado como local para possíveis crimes eleitorais. A ofensiva ocorreu no bairro Potira, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O endereço seria ligado à família do ex-prefeito e candidato à Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). Em nota, a Polícia Civil afirmou que informações repassadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apontavam que o imóvel estaria sendo utilizado por "candidatos a vereador e a prefeito da região para possíveis crimes eleitorais". De posse das informações, segundo a Polícia, equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia foram a campo com o objetivo de cumprir o mandado de busca e apreensão no local.