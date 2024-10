Vereadores: em 46 bairros de Fortaleza, maior votação foi de branco ou nulo

Votos brancos e nulos tiveram adesão relevante no pleito de 2020, em Fortaleza, e somados lideraram a "preferência" do eleitorado em 46 bairros da Capital

Se por um lado a eleição para vereador mede a força de determinadas lideranças locais em diferentes bairros, por outro há localidades que usam as urnas para expressar descontentamento com as opções disponíveis. Votos brancos e nulos tiveram desempenho relevante no pleito de 2020, em Fortaleza, e somados lideraram a "preferência" do eleitorado em 46 bairros da Capital.

Enquanto o voto nulo aparece à frente em outros 36 bairros, dentre eles Amadeu Furtado; Barra do Ceará; Benfica; Bom Jardim e Cajazeiras. Embora a Capital tenha atualmente 121 bairros, os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) são agrupados em apenas 104 bairros de Fortaleza.

Onde o voto branco ganhou

Aeroporto (61 votos) Aldeota (1.253 votos) Cambeba (228 votos) Dionísio Torres (517 votos) Edson Queiroz (1.267 votos) Engenheiro Luciano Cavalcante (514 votos) Fátima (490 votos) José de Alencar (246 votos) Parque Manibura (136 votos) Siqueira (1.004 votos)

Onde o voto nulo ganhou

Álvaro Weyne (1.479 votos)

Amadeu Furtado (126 votos) Barra do Ceará (2.508 votos) Benfica (458 votos) Bom Jardim (1.661 votos) Cajazeiras (335 votos) Carlito Pamplona (167 votos) Centro (1.113 votos) Cidades dos Funcionários (611 votos) Floresta (338 votos) Granja Portugal (1.162 votos) Guajiru (301 votos) Itaperi (673 votos) Jangurussu (1.436 votos) Jardim Cearense (163 votos) Jardim Guanabara (349 votos) João XXIII (553 votos) José Bonifácio (391 votos) Maraponga (426 votos) Messejana (2.517 votos) Mondubim (1.782 votos) Monte Castelo (894 votos) Padre Andrade (431 votos) Papicu (491 votos) Parangaba (1.301 votos) Parque Dois Irmãos (746 votos) Parquelândia (755 votos) Passaré (1.316 votos) Pici (449 votos) Praia de Iracema (293 votos) Quintino Cunha (1.323 votos) São Gerardo (467 votos) São João do Tauape (729 votos) Serrinha (1.179 votos) Varjota (451 votos) Vila Velha (2.131 votos)

Onde está a força dos partidos

O PDT está à frente da Prefeitura desde 2015, quando Roberto Cláudio saiu do Pros e se filiou ao partido. O PDT elegeu a maior bancada, com 10 vereadores. Chegou a 11 com as trocas ao longo do mandato, até a última janela partidária. Em 2020, elegeu o dobro de parlamentares do Pros, que emplacou 5. O partido governista teve hegemonia absoluta na eleição para a Câmara. Foi o mais votado em 90 dos 104 bairros considerados.

Bairros em que os partidos tiveram mais votos para vereador em 2020 em Fortaleza