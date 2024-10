Pesquisa Atlas para prefeito de Caucaia será divulgada hoje

Candidatos a prefeito de Caucaia, Coronel Aginaldo, Emilia Pessoa, Naumi Amorim e Waldemir Catanho Crédito: Júlio Caesar/O POVO; Aurelio Alves/O Povo; Divulgação/ascom Naumi Amorim; Samuel Setubal/O Povo

A pesquisa Atlas Intel para Prefeitura de Caucaia foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-06175/2024. A pesquisa utilizou a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório, da AtlasIntel. Como está o cenário em Caucaia? São quatro os candidatos à Prefeitura de Caucaia. Waldemir Catanho (PT) é o candidato de situação, apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB), pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e pelo ministro Camilo Santana (PT). Ele deixou a secretaria da Articulação Política do governo Elmano em abril, para se dedicar à pré-campanha.

Coronel Aginaldo (PL) é o candidato do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em cujo governo foi comandante da Força Nacional. É suplente de deputado federal e casado com a deputada federal por São Paulo Carla Zambelli (PL).

Emilia Pessoa (PSDB) é deputada estadual e chegou a ser secretária da gestão Vitor Valim antes de romper. Tem apoio de União Brasil e PDT, que retiraram as próprias pré-candidaturas à Prefeitura para apoiá-la. E Naumi Amorim (PSD) foi prefeito de Caucaia de 2017 a 2020, derrotado na tentativa de reeleição pelo hoje prefeito Vitor Valim. É suplente de deputado federal.

Valim decidiu não ser candidato à reeleição e apoia Catanho. Caucaia é o único município além de Fortaleza no qual pode haver segundo turno. A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis? A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina.

Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual. Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno.

Em 2022, realizou a pesquisa que mais se aproximou do resultado do 1º turno da eleição presidencial no Brasil, além das pesquisas mais precisas em 9 dos 11 estados nos quais realizou pesquisas. Em 2023, teve os melhores resultados nas eleições parlamentares na Espanha e no primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Foi o único instituto que apontou Sergio Massa na frente no primeiro turno, além de indicar vitória de Javier Milei no segundo turno. O que é a AtlasIntel? O instituto foi fundado por Andrei Roman e Thiago Costa. Ambos são doutores pela Universidade de Harvard. Roman em Ciência Política e Costa em Matemática Aplicada. Costa é cearense e foi um dos destaques em omlipíadas de matemática, com medalha de ouro na edição brasileira e duas de prata na olimpíada universitária internacional.