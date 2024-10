Morre aos 94 anos a ex-vereadora Maria José de Oliveira

A ex-vereadora de Fortaleza Maria José de Oliveira morreu na madrugada deste sábado, 5, aos 94 anos. Ela é mãe do ex-deputado estadual e do ex-vereador Casimiro Neto. O velório será hoje, às 15 horas, na Igreja de Salete, no bairro Bela Vista, na Capital. A missa será realizada no domingo, 6, na Funerária Ethernus e em seguida acontece o sepultamento.

Ela também foi esposa de José Batista de Oliveira, ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas (TCM).

Nas redes sociais, Casimiro lamentou a morte da mãe e afirmou que ela foi uma política que deixou "vários ensinamentos de dignidade, humildade, (de) servir ao próximo e (...) alegria".