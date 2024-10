Elmano grava vídeo e reforça apoio a Roberto Pessoa, candidato à reeleição em Maracanaú

“Eu tô aqui para firmar o meu apoio a candidatura do prefeito Roberto Pessoa, que o povo de Maracanaú já consagrou por diversas vezes, sabe tudo que ele já fez por Maracanaú”, afirmou o chefe do executivo em vídeo publicado nas redes sociais de Roberto Pessoa.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), gravou vídeo em apoio à reeleição de Roberto Pessoa (União Brasil) à Prefeitura de Maracanaú . A publicação foi feita nesta quinta-feira, 3.

“Uma parceria que nós faremos cada vez mais forte, o governo do Estado, com a Prefeitura de Maracanaú, para avançar ainda mais na saúde, na educação pública, para nós trazermos mais investimento, mais emprego”, completou.

Já o candidato afirmou que o apoio oficial de Elmano é a “garantia de uma parceria sólida com o governo do Estado e também do Governo Federal”, além de destacar os benefícios que a dupla poderia levar a Maracanaú.