Elmano anuncia que Lula estará em Fortaleza no próximo dia 11, durante o 2º turno

A visita ocorrerá cinco dias após a divulgação do primeiro turno da eleição em Fortaleza. Petistas aguardam Evandro Leitão no segundo turno

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Fortaleza no próximo dia 11, uma sexta-feira. A visita ocorrerá no momento em que o PT espera já ter confirmada a presença de Evandro Leitão (PT) no segundo turno da disputa à Prefeitura de Fortaleza. A principal tendência sinalizada pelos institutos de pesquisa, por ora, é de que a disputa se dê entre Evandro e André Fernandes (PL). É a razão política para a presença de Lula na Capital.

Elmano afirmou que o presidente terá duas agendas em caráter oficial: a inauguração de 1.296 unidades do residencial Cidade Jardim, módulo IV. Elmano disse que serão quase 5 mil pessoas beneficiadas com a moradia. Depois, com a presença do ministro Camilo Santana (PT), realizam a entrega de 113 ônibus escolares para os municípios. O evento será no Centro de Eventos.