Elmano diz que eleição é "direito sagrado do cidadão" e cobra atuação imparcial de PMs

Governador Elmano de Freitas (PT) participou de solenidade no Cisp, onde ocorria o embarque de policiais militares para reforçar a segurança para as eleições municipais no Interior Crédito: Vitor Magalhães / O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou garantias de segurança pública na eleição deste ano em evento no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, nesta quarta-feira, 2. O gestor acompanhou o embarque de efetivo extra da Polícia Militar (PM) que irá reforçar a segurança na Operação Eleição 2024. Os 184 municípios cearenses receberão reforço policial. Nesta quarta, 948 policiais saíram do Quartel do Comando Geral da PM para variadas regiões do Estado. Na segunda-feira, 30, um efetivo de 326 militares já havia se deslocado para 39 cidades. Ao todo, viajaram para o Interior 1.274 policiais militares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "No sábado e no domingo teremos mais de 20 mil homens e mulheres trabalhando para garantir o direito sagrado do cidadão de escolher, de maneira livre e com tranquilidade, quem é a pessoa que considera melhor para governar sua cidade", pontuou Elmano.

O gestor reforçou ainda parceiras com outras entidades. "Estamos fazendo isso de maneira planejada, com a Justiça Eleitoral, tivemos reuniões com representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), com o Ministério Público Eleitoral (MPE), para garantir a democracia e O reforço em todos os 184 municípios cearenses". Elmano destacou ainda a atuação prévia das forças de segurança em localidades onde ocorreram casos de maior acirramento político ou mesmo de ameaças a candidatos e candidatas, por vezes, relacionadas a atuação de facções criminosas. "Municípios em que se apresentaram necessidades de investigação da polícia, fizemos atuação e prisões. Ocorreram prisões em Sobral, prisões em Santa Quitéria, em Quixeramobim, em Iguatu e vamos continuar nesse trabalho intenso para garantir o direito do cidadão", concluiu.

Reforço federal Pelo menos 26 municípios cearenses devem receber reforço federal na segurança para as eleições de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, em setembro. Dentre os municípios que devem contar com o reforço federal estão Sobral, Caucaia, Santa Quitéria. O número representa mais que o dobro de municípios cearenses que receberam reforço federal na segurança nas eleições de 2020. Há quatro anos, foram 11 cidades do Estado que receberam o auxílio de tropas federais.

Facções atuaram contra candidatura em Sobral Investigação da Polícia Civil aponta que membros de facção criminosa usavam um grupo de WhatsApp para coordenar e executar ataques contra eleitores da candidata a prefeita de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que participavam de comícios na cidade da Região Norte.