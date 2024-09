Maracanaú: apoios de Lula, Ciro e Nikolas impulsionam disputa para prefeitura

Roberto Pessoa, Dra Silvana e Lucinildo Frota publicaram peças sobre a pavimentação de Maracanaú Crédito: Montagem/O POVO

A campanha para a prefeitura de Maracanaú, município de maior arrecadação do Ceará, tem quatro candidaturas, mas destas, três são formadas por candidatos que englobam partidos poderosos e com peso político forte a nível estadual e nacional. Disputam o cargo executivo do município Roberto Pessoa (União), prefeito em busca do quarto mandato, os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) e Dra. Silvana (PL), e Professor Ernesto (Psol) correndo por fora. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Roberto Pessoa e o apoio do Governo do Estado e Lula

Roberto conseguiu reunir uma coligação diversa que vai de Capitão Wagner (União), o PSD e até o PT com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Lucinildo Frota com PDT e Ciro Gomes O deputado estadual e postulante a prefeito, Lucinildo Frota (PDT), encontrou-se nesta semana com o ex-governador do Ceará e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT). Na ocasião, o líder do PDT comparou a eleição em Maracanaú com a luta entre Davi e Golias. "Vocês estão representando aquilo que a lição da Bíblia ensina: é a luta de Davi contra Golias. Eu nunca vi uma oportunidade de ouro tão grande pra você meu irmão que sofre com todo tipo de discriminação, a distribuição de renda perversa, a violência, a deseducação", afirmou Ciro, adversário histórico de Roberto Pessoa. "Quando Davi partiu pra cima daquele gigante pouca gente acreditava, mas ele foi lá e com uma pedra pequena e com a mão guiada por Deus ele fez a liberdade do povo judeu contra a opressão dos poderosos. Mal comparando. O Golias aí é o poder do mundo todo, é o Governo do Estado, é a prepotência federal, é todo mundo do mesmo lado e pra eles, essa gente que tá no poder, você não é nada. Tá na hora de mudar", completou.