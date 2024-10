Suspeitos de extorsão na eleição e integrar facção são presos com droga e celulares roubados

Capturas e apreensões aconteceram nos bairros Padre Andrade, Amadeu Furtado, Quintino Cunha e Jardim Iracema, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, durante operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Durante o cumprimento de busca, um homem, de 35 anos, com passagens por tráfico de drogas, foi preso em flagrante, no bairro Jardim Iracema. Ele estava em posse de cocaína, maconha, crack, munições, caderno com anotações, balanças de precisão e outros itens utilizados para o tráfico de drogas.

As capturas e apreensões aconteceram nos bairros Padre Andrade, Amadeu Furtado, Quintino Cunha e Jardim Iracema, e fazem parte da 12ª fase da operação “Demote”, conduzida pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Esta fase teve o objetivo de cumprir dez mandados de busca e apreensão em desfavor dos alvos.

Dois homens foram presos em flagrante em posse de drogas, munições e celulares roubados na manhã desta quinta-feira, 3, em Fortaleza . Eles são investigados por integrar grupo criminoso e extorsão, no contexto eleitoral. Eles possuem 23 e 35 anos de idade e são suspeitos de integrar campanha de um candidato a vereador de Fortaleza.

No bairro Padre Andrade, equipes flagraram um homem de 23 anos com oito celulares roubados. Os suspeitos foram conduzidos para a Draco, sendo um deles foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de munições. O outro por receptação qualificada.

Conforme a Polícia Civil, os alvos estão à disposição da Justiça e os agentes seguem com as investigações com a finalidade de identificar, localizar e prender outros indivíduos envolvidos na ação criminosa.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.