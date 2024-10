Prefeito de Baturité e vice têm candidaturas deferidas pelo TRE-CE

A decisão também anulou a cassação do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) e a suspensão do diploma de suplente de deputado estadual de Audic Mota (MDB)

O prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), e o vice, Irmão Carlinhos (PSB), tiveram registros de candidatura à reeleição deferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nesta quinta-feira, 3. O deferimento ocorreu em razão da suspensão do acórdão que previa a inelegibilidade do prefeito. A decisão também anulou a cassação do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) e a suspensão do diploma de suplente de deputado estadual de Audic Mota (MDB).



O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar contra os efeitos da decisão que barrava a candidatura de Herberlh e cassava o mandato de Bismark. Os políticos conseguiram decisão favorável no TRE-CE, que julgou as denúncias como improcedentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas a decisão foi reconsiderada no TSE. A instância superior determinou as inelegibilidades e as cassações dos diplomas. Eles novamente recorreram, pedindo efeito suspensivo.