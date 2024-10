Capistrano: R$ 17,8 mil para compra de votos são apreendidos; alvo cita "desespero" de adversários

O Ministério Público Eleitoral (MPE), com apoio da Polícia Civil (PCCE), apreendeu nesta quinta-feira, 3, R$ 17,8 mil que seriam usados para compra de votos em Capistrano, distante 102,8 quilômetros de FOrtaleza. Os valores foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, que é companheiro de uma candidata a vice-prefeita e pai de uma postulante à Câmara Municipal de Capistrano.

O POVO apurou ser Namim, esposo da candidata a vice-prefeita Eloina do Namim (Republicanos). Eloina está na chapa de Zé Renato (Progressistas). Conforme a Promotoria da 105ª Zona Eleitoral, o alvo da operação poderá responder pelo crime de corrupção eleitoral. Os candidatos, caso comprovado que tinham conhecimento da prática, poderão responder por corrupção eleitoral e abuso de poder econômico.

A promotora eleitoral Mayara Muniz afirma que a investigação foi aberta após o Ministério Público Eleitoral receber a denúncia de que Namim circulava pela cidade com alta quantia em dinheiro, visando comprar votos, fator de desequilíbrio na eleição.