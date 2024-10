Girão apresenta 2 irmãos generais e um coronel para a área da Segurança caso seja eleito

O candidato a prefeito de Fortaleza Eduardo Girão (Novo) apresentou nesta quinta-feira, 3, os nomes que poderão comandar a área da Segurança Pública na capital em caso de vitória nas eleições do próximo domingo, dia 6. São eles: o coronel Francisco Assis de Souza e os irmãos generais Manoel Theophilo e Guilherme Theophilo. Esteve sob a responsabilidade do trio a elaboração de propostas para a área, que foram incluídas no plano de governo.

Os demais cargos de uma possível gestão de Girão ainda serão divulgados. O candidato ao Paço Municipal e o coordenador-geral da campanha, Geraldo Luciano, afirmam que estão trabalhando na escolha dos representantes das secretarias municipais. “Você está vendo nomes aqui de pessoas que têm plenas condições de estar à frente de uma Secretaria de Segurança Pública”, disse o candidato do Novo, quando questionado sobre os nomes apresentados na coletiva e suas respectivas funções.

Para além da Segurança, o candidato do Novo evidenciou suas estratégias para os últimos dias de campanha. Girão pretende continuar com as idas às ruas pois, segundo ele, os cidadãos têm pouco conhecimento sobre a candidatura “Eu escolhi um partido pequeno para ir, porque tem coerência, no pensar, no falar, no agir. Mas eu sabia que não ia ter tempo de televisão nesse aspecto, que não ia ter tempo de rádio e de TV. Então, o desafio é esse. Esses últimos dias eu estou fazendo carreata, mini carreata, correndo nas feiras, sair daqui já estamos indo", declarou Girão.