Canindé: MP faz operação contra vereadora por suposta compra de votos

Foram apreendidos cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro e um caderno com nomes de eleitores e os valores que poderiam ser supostamente a serem repassados, além de armas de fogo e munições

Crédito: Via Whatsapp: O POVO

O Ministério Público Eleitoral (MPE) realizou a Operação "Voto Limpo" na manhã desta quinta-feira, 3, e cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão contra uma candidata a vereadora, sem identificação do nome e do partido, do município de Canindé, distante 118,60 km de Fortaleza. Foram ainda alvos três colaboradores de campanhas políticas na cidade.

A operação contou com apoio das Polícias Civil e Militar de Canindé. Foram apreendidos cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro, um caderno com nomes de eleitores e o valor supostamente a ser repassado a estes, além de cópia de documentos de identidade, medicamentos, armas de fogo e munições.