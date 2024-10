1.600 militares do Exército reforçarão a segurança das eleições no Ceará

Ao todo, 26 municípios cearenses contarão com atuação das tropas federais para reforçar a segurança no próximo domingo, 6, dia do primeiro turno da eleição

O reforço federal na segurança para as eleições de 2024, no Ceará, contará com a presença de um efetivo de 1.600 militares do Exército. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 3, durante reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) que contou com a presença do comandante da 10ª Região Militar, General Pinto Sampaio.



Ao todo, 26 municípios cearenses contarão com atuação das tropas federais para reforçar a segurança no próximo domingo, 6, dia do primeiro turno da eleição. “Após o anúncio, o general Pinto Sampaio destacou a parceria entre instituições.

“Tradicionalmente, o Exército brasileiro contribui com o processo eleitoral e este ano aqui no Ceará teremos a presença de 1,6 mil militares, distribuídos conforme a decisão da Justiça Eleitoral. Os deslocamentos já foram iniciados hoje; eles irão fazer a ocupação, se apresentarão ao juiz eleitoral e ficarão à disposição da Justiça”, explicou.