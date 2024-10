TRE-CE ainda não decidiu sobre Lei Seca nas eleições de 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) ainda não decidiu se irá adotar a Lei Seca no primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizadas no próximo domingo, 6. A Corte deverá dar um parecer sobre o assunto nesta semana.

A Lei Seca é uma legislação de 2008, responsável por fiscalizar e punir motoristas que dirigirem sob o efeito de álcool. Ela é estendida no cenário das eleições com a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas, com o objetivo de assegurar o voto consciente dos eleitores e evitar conflitos entre os cidadãos.