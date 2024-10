Operação Eleições 2024: mais de 21 mil agentes de segurança do Ceará vão atuar no 1° turno

Equipes de segurança do Ceará apresentam a Operação Eleições 2024 Crédito: FCO Fontenele/O POVO

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) realiza a Operação Eleição 2024 e irá operar uma equipe de 21.560 agentes profissionais que vão atuar nas eleições municipais que ocorrem no próximo domingo, 6.O planejamento operacional foi divulgado em coletiva nesta quarta-feira, 2, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). A pasta da segurança irá coordenar as ações, integrada com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e as outras forças como Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes das coordenadorias da SSPDS auxiliarão os trabalhos ostensivos, investigativos e de inteligência. Os profissionais de segurança estarão voltados para a operação a partir do sábado, 5, dia que antecede a votação do primeiro turno. De acordo com Roberto Sá, titular da SSPDS, a decisão de atuação nos dois dias foi feita a partir de um prognóstico com base em dados e inteligência para garantir a estrutura de segurança.