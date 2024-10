Post que põe em dúvida pesquisas eleitorais em São Paulo usa vídeo de pegadinha

Conteúdo investigado : Post usa vídeo em que um homem, com prancheta e caneta em mãos , pergunta a outro na rua em quem ele vai votar para a Prefeitura de São Paulo. O entrevistado indica Pablo Marçal (PRTB). O homem, então, que se passa por um funcionário de instituto de pesquisa, diz que vai trocar a resposta para Guilherme Boulos (PSOL), por já ter pego muitas respostas em Marçal. Na tela do vídeo, é inserida a pergunta: “Você confia nos institutos de pesquisa?”. Já na legenda, está escrito: “Será que é assim que funcionam as pesquisas do Bananinha e do Comedor de Açúcar?”.

Enganoso: É enganosa a postagem em que um suposto funcionário de um instituto de pesquisa altera as respostas dos entrevistados após perguntar em quem eles votariam para a Prefeitura de São Paulo. O conteúdo, postado por um perfil do candidato Pablo Marçal (PRTB), usa recorte de vídeo de quadro de humor.

Conclusão do Comprova: O conteúdo é um recorte de um quadro do humorista Ítalo Sena. No vídeo completo, disponível em seu canal no YouTube, Sena elabora pegadinhas com temas sugeridos por seguidores nas redes sociais. Um deles pede: “Aproveita que é época e faz a pegadinha manipulando pesquisa de eleição”. No quadro, o humorista, que se passa por entrevistador de um instituto fictício de pesquisas eleitorais, pergunta às pessoas na rua em que elas votarão para a Prefeitura de São Paulo.

Ele não aceita as respostas e sugere registrar que os eleitores votarão em um candidato diferente do que foi respondido na pesquisa. A um homem, que afirma que vai votar em Pablo Marçal (PRTB), o entrevistador pergunta: “Eu posso botar [registrar] Boulos? É que eu peguei muito [entrevistado que disse votar em] Marçal”. É este o trecho postado do canal no Telegram. Ele segue agindo da mesma forma diante das respostas dos entrevistados. A outro homem que declara voto em Marina Helena (Novo), Sena avisa: “Eu vou botar Boulos”. Já a um senhor que revela que votará em Guilherme Boulos (PSOL), o humorista questiona: “Tem problema se botar Marçal? É que eu peguei muito Boulos”.

No quadro, após reação contrária das pessoas, o humorista avisa que se trata de uma pegadinha. Recortes do conteúdo também foram publicados no Instagram de Ítalo Sena.