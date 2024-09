Lei Seca nas Eleições: como funciona a proibição de venda e consumo de álcool

Saiba como funciona a medida e quais são as punições em caso do seu descumprimento.

Até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e os tribunais dos demais estados brasileiros devem publicar o informativo a respeito da adoção ou não da Lei Seca. O regulamento versa sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas antes de vootar

Lei Seca nas eleições: como funciona?

O TRE publica uma portaria contendo todas as diretrizes a respeito da Lei Seca, tal como seu período de vigência e as proibições. Assim, é possível que cada estado aplique a norma de maneiras diferentes.

Para o pleito de 2022, a Lei Seca ficou vigente em Fortaleza e demais município do Ceará da meia-noite até as 18 horas do domingo do primeiro turno, em 2 de outubro daquele ano.