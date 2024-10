TRE-CE inicia distribuição de urnas eletrônicas para locais de votação em Fortaleza

Programação segue até sábado, véspera do primeiro turno da eleição municipal

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) inicia, nesta quarta-feira, 2, o deslocamento das urnas eletrônicas que funcionarão nas 5.419 seções espalhadas pelos 670 locais de votação em Fortaleza.



Os equipamentos serão utilizados no próximo domingo, 6, primeiro turno das eleições municipais. A previsão de saída das urnas da sede do Tribunal está programada para iniciar na quarta-feira, às 7 horas, e seguirá até o sábado, 5, véspera do dia da votação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo, 123 veículos sairão do Centro de Armazenamento e Manutenção de Urnas (CAMU) do TRE-CE, na Capital, e seguirão rotas estabelecidas pelas zonas eleitorais. Já nos locais de votação, as urnas serão entregues aos delegados de prédio, responsáveis pelo recebimento e a guarda dos equipamentos.