Caucaia: Jade Romero, cujo partido está na vice de Naumi, pede voto para Catanho

O MDB de Jade Romero, vice-governadora do Ceará, ocupa a vice do candidato Naumi Amorim (PSD), ex-prefeito do município

A vice-governadora Jade Romero (MDB) gravou para a campanha do candidato do PT em Caucaia, Waldemir Catanho. O MDB, partido de Jade, ocupa a vice do candidato e ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), com Priscila Menezes (MDB). Apesar disso, Jade afirmou que Catanho "será o melhor prefeito que Caucaia já viu".

"Eu tô falando do nosso amigo Catanho. O Catanho é uma pessoa humilde, dedicada, muito séria que eu tenho certeza que vai continuar aí com um grande trabalho em Caucaia, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e melhorado, que a gente sabe que na gestão pública sempre há mais para se fazer. E o Catanho tem o apoio do presidente Lula, do nosso governador Elmano e do nosso ministro Camilo Santana. Portanto, reúne todo um time que sabe como fazer ", ressaltou a emedebista.

Nessa terça-feira, 1º, o ministro Camilo Santana (PT) esteve em carreata com Catanho pelas ruas do segundo maior município do Ceará em termos populacionais. Ao lado de Catanho, o atual prefeito Vitor Valim (PSB), cuja presença na campanha de Catanho tem sido intensificada na reta final da disputa

"O Catanho faz parte do time do Lula, do governador Elmano, do Camilo. É o time do Bolsa Família, da Escola em Tempo Integral, do Mais Médicos, Farmácia Popular, Pé-de-Meia. Portanto, votar no Catanho é garantir o projeto daqueles que cuidam das pessoas", disse o ex-governador. A disputa em Caucaia tem ainda outros dois candidatos: Coronel Aginaldo (PL) e Emília Pessoa (PSDB).