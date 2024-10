Em ato com Catanho, Camilo diz que irá trabalhar para levar universidade federal para Caucaia

O ministro da Educação participou de carreata no segundo maior colégio eleitoral do Ceará e abriu a possibilidade de levar uma instituição de ensino superior ao município

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que irá trabalhar para levar ao município de Caucaia, localizado a 15 km de distância de Fortaleza e segundo maior colégio eleitoral do Ceará, uma universidade federal.

A fala do senador eleito aconteceu na noite da segunda-feira, 30, em carreata para impulsionar a campanha do candidato do PT em Caucaia, Waldemir Catanho (PT). Camilo falou de buscar a instituição de ensino superior com o petista sendo eleito.

"Se tem um presidente que mais criou universidades federais para o Interior, para os jovens do Brasil, foi o presidente Lula. E a universidade é uma oportunidade para os nossos jovens fazerem uma universidade, um curso superior, se formarem com trabalho no mercado. Enfim. Então nós vamos trabalhar muito com o Catanho prefeito de Caucaia para que a gente possa trazer uma universidade federal aqui para o município de Caucaia", afirmou o ministro.