Luizianne faz caminhada com mulheres na Jurema e diz que Catanho irá construir Hospital da Mulher

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), participou de caminhada com mulheres no bairro Jurema, em Caucaia, neste sábado, 21, em apoio à candidatura de Waldemir Catanho (PT) à Prefeitura do município. Ele afirmou que caso seja eleito, o candidato petista irá construir o Hospital da Mulher na cidade. "Como nós fizemos em Fortaleza, Catanho também vai fazer o Hospital da Mulher de Caucaia. (...) Não vamos perder o passo, não vamos perder o ritmo. Até o dia 06 (de outubro), é pedir voto.", afirmou Luizianne. Catanho chegou a comentar sobre a proposta durante sabatina no podcast Jogo Político do O POVO, e garantiu que já há recursos para a construção do equipamento de saúde.