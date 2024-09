Elmano grava vídeo para campanha de Catanho: "Tem meu apoio e apoio do presidente Lula"

Elmano é aliado de longa data de Catanho, ambos com trajetória junto da deputada Luizianne Lins Crédito: FÁBIO LIMA

O governador finaliza reforçando seu apoio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Caucaia vai continuar se desenvolvendo e Catanho tem o meu apoio e o apoio do presidente Lula”, ressaltou.

Elmano e Catanho são aliados de longa data Waldemir Catanho, quando foi escolhido para ser candidato em Caucaia, ocupava o cargo de secretário de Articulação do governo de Elmano de Freitas. Petista de longa data, ele tem uma trajetória política ligada à ex-prefeita e pré-candidata em Fortaleza Luizianne Lins (PT) e a movimentos estudantis e sindicais. Catanho é formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e, entre 2005 e 2012, ocupou cargos durante os dois mandatos de Luizianne na Prefeitura. Ele chegou a ser cotado a concorrer para à sucessão dela, mas Elmano disputou na ocasião. O petista também trabalhou com Luizianne em seu mandato de deputada federal, antes de assumir a Secretaria no Governo estadual.