Após debate, Catanho rechaça críticas a Lula e Elmano: " Como se resolve problemas sozinho?"

O POVO realizou debate com os candidatos a prefeito de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará

Ele considerou o debate como “médio” com possibilidade, segundo ele, de “ter tido mais propostas, mais ideias, mais uma discussão dos programas completos de Caucaia”. “Caucaia é um município extremamente carente com desafios enormes a serem superados na saúde, na educação”, iniciou ao citar ter parcerias como estratégia para “mudar a situação do povo de Caucaia”.

Candidato do PT em Caucaia, Waldemir Catanho (PT) rechaçou as críticas feitas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governador Elmano de Freitas (PT) durante debate do O POVO com os postulantes a prefeito do Município . O petista questionou como seria possível tocar obras de grande magnitude em Caucaia sem o apoio externo.

“Como é que se resolve esse conjunto de problemas todos eles sozinho? É falando mal do presidente da República, falando mal do governador? Eu acho isso uma loucura. E acho que se as pessoas acreditarem que a solução é sair falando mal do presidente da República e falando mal do governador, eu acho que isso é uma falta de juízo completa”, afirmou.

E seguiu: “ Eu acho que falta seriedade, muitas vezes em se fazer esse debate. As pessoas não olham a realidade concreta do município e não pensam como é que resolve efetivamente esses problemas”.

No debate, Coronel Aginaldo (PL) fez duras críticas ao presidente e ao PT, partido tanto de Elmano como do próprio Catanho. O liberato disse que Lula seria o “mais corrupto da história do Brasil", além de mencionar o período em que o petista foi preso, argumentando que o chefe do executivo "representa tudo que há de pior na política mundial".