Paraná Pesquisas Barbalha: Guilherme Saraiva lidera com 59,7%; Antônio Neto tem 27,8%

Antonio Neto Sampaio (PSDB) e Guilherme Saraiva (PT) disputam a Prefeitura de Barbalha Crédito: Jorge Vitor/Especial para O POVO

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 27 de setembro de 2024, com amostra de 580 eleitores, o que garante 95% de grau de confiança, para uma margem de erro de aproximadamente 4,2 para os resultados gerais. O levantamento está registrando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º CE-04250/2024 para o cargo de Prefeito e foi contratado pela DON7 MEDIA. Saraiva é filiado ao PT e é apoiado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Já do lado oposicionista está Antônio Neto, englobando as forças adversárias do PT, como o União Brasil, partido presidido por Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza, e o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira os números completos da pesquisa estimulada: Se as eleições para prefeito de Barbalha fossem hoje e os candidatos fossem Antônio Neto - 45 e Guilherme Saraiva - 13, em quem o(a) Sr(a) votaria?