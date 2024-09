Paraná Pesquisas Crato: Dr. Aloisio 46,3%, André Barreto 36,1% e Lucas Brasil 5,8%

Instituto Paraná Pesquisas divulgou dados relacionados à cidade do Crato, no Cariri

O candidato Dr. Aloisio (União Brasil) lidera a corrida pela Prefeitura do Crato, distante 538,53 km de Fortaleza, com 46,3% das intenções do voto, à frente de André Barreto (PT), que tem 36,1%, segundo dados divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 30.



O levantamento, no cenário estimulado, também aponta que Lucas Brasil (PSDB) tem 5,8%, enquanto 5,9% dos entrevistados não sabem ou não responderam e outros 5,9% afirmaram que votarão branco, nulo ou em nenhum candidato.