André Fernandes não teve atos de campanha no último domingo antes da eleições

Candidato do PL a prefeito de Fortaleza, André Fernandes não teve ato público de campanha neste domingo, 29, e ficou restrito a agenda interna, segundo a assessoria de imprensa do deputado federal. No sábado, André - que lidera as recentes pesquisas de intenção de voto - participou do debate promovido pela TV Cidade, sendo alvo de críticas do atual prefeito José Sarto (PDT) e do ex-aliado Capitão Wagner (União Brasil).

As críticas entre os candidatos foram iniciadas logo no primeiro bloco do debate. Em questionamento de Evandro a Sarto sobre a Taxa do Lixo, o pedetista rebateu e perguntou ao petista sobre a aprovação do aumento do ICMS estadual pela Assembleia Legislativa. O atual prefeito, logo em seguida, direcionou pergunta a André Fernandes sobre a condenação do deputado federal por ter ofendido a jornalista Patrícia Campos Mello.

A temática dos direitos das mulheres, inclusive, foi um dos principais tópicos da discussão entre os candidatos, com perguntas sobre o assunto direcionadas, principalmente, a André Fernandes. Em outra fala sobre a temática, o atual prefeito disse que o candidato tem “atitudes negacionistas, extremistas e misóginas”.