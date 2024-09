Paraná Pesquisas: André 25,3%, Evandro 22,1%, Wagner 20,8% e Sarto 15,6% em Fortaleza

O deputado federal André Fernandes (PL) aparece pela primeira vez na liderança em pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Fernandes pontua 25,3%, empatado tecnicamente com Evandro Leitão (PT), que foi quem mais oscilou positivamente em relação à pesquisa do instituto divulgada em 16/9, aparecendo agora com 22,1%.



Tendo perdido 3,2 pontos percentuais, Capitão Wagner (União Brasil) caiu além da margem de erro e aparece agora em terceiro, com 20,8%, ainda empatado tecnicamente com André e Evandro, mas também com o prefeito José Sarto (PDT), que oscilou negativamente 1,2 ponto percentual e agora tem 15,6% das intenções de voto. Eduardo Girão (Novo) aparece com 3,1%.