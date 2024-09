André x Wagner: entenda como a disputa por votos da direita colocou ex-aliados em pé de guerra

André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) Crédito: Samuel Setúbal/ O POVO

A cerca de duas semanas das eleições de 2024, o acirramento no campo das candidaturas à direita em Fortaleza é quase palpável. No entanto, o rompimento entre os grupos ligados aos candidatos André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) começou aos poucos, arrastando-se por meses até que as campanhas subissem o tom e iniciassem as atuais trocas de acusações e críticas, tanto no horário eleitoral quanto por outros meios.

Antes do início do período eleitoral, o discurso de parte das lideranças da direita na Capital era de tentativa de unidade. Wagner, André e o senador Eduardo Girão (Novo) vinham em tratativas para viabilizar uma candidatura única, que aglutinasse as forças do campo já no primeiro turno; a exemplo do que havia ocorrido em eleições recentes, em 2020 e 2022, quando Wagner foi candidato a prefeito e governador, respectivamente, com apoio local do grupo de André Fernandes, de Girão e também do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em dado momento das articulações políticas, o PL esteve, inclusive, próximo de indicar a vice na chapa encabeçada por Wagner. Como o O POVO mostrou, as cúpulas nacionais dos partidos chegaram a se reunir para discutir eventual retirada da candidatura de Fernandes para formalizar apoio a Wagner. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o próprio Bolsonaro foram favoráveis inicialmente, mas o acordo não se concretizou. Isso porque numa conversa entre Bolsonaro e André Fernandes, o parlamentar teria se emocionado e manifestado interesse em dar continuidade à candidatura na Capital.

Já no último sábado, 21, André promoveu passeata no Conjunto Ceará, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). No local, ambos os bolsonaristas fizeram críticas a Wagner e ao atual prefeito José Sarto (PDT). Sobre Wagner, chamaram o ex-aliado de “Tapioca”, termo que André tem utilizado para se referir à postura que atribui a Wagner de ora estar atuando de um lado e ora de outro e falaram em tom de traição alegando que os ataques partem de alguém que o chamava de “amigo e irmão”. No mesmo dia, Wagner foi às redes sociais questionar Fernandes, dentre outras coisas, por prometer e não fazer. Ele também criticou o adversário por supostamente esconder Bolsonaro de sua campanha. “Agora eu pergunto aos que me questionavam ‘porque não bota o Bolsonaro?’; pergunto, por que o André esconde o Bolsonaro? Porque não coloca o Bolsonaro na propaganda de TV dele? Cadê o verde e amarelo da campanha deles? Campanha que copia até a nossa cor, o azul. Até a cor da minha campanha”, indagou. O movimento de ruptura se intensifica conforme o pleito se aproxima e também na esteira das pesquisas eleitorais mais recentes. Dentre elas, levantamento Datafolha contratado pelo O POVO, apontou crescimento do candidato do PL. No último Datafolha Fernandes apareceu em liderança numérica (25%) das intenções de voto, contra 23% de Wagner.

Wagner diz que André é "risco" para Fortaleza e cita “conchavo com o PT” O candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), reforçou críticas que vem fazendo ao também candidato - e ex-aliado -, André Fernandes (PL). Em transmissão ao vivo nas redes sociais, no fim de semana, Wagner disse que André representa um risco e acusou o agora adversário de voltar atrás com frequência em alegações durante sua trajetória política. Ele aproveitou também para comparar sua experiência e a de Fernandes. Wagner iniciou a transmissão falando sobre decisão judicial que rechaçava um pedido de resposta feito pela campanha de André. No decorrer da fala, o candidato do União Brasil usou trecho da decisão para começar a criticar o adversário que, segundo ele, volta atrás em diversas alegações quando percebe que se tornam problemáticas para si. “Estou imaginando aqui as propostas de campanha. Ele prometeu acabar com a Agefis (Agência de Fiscalização de Fortaleza) aí começa o mandato e vai dizer: ‘Não, eu estava brincando’. Ele prometeu acabar com a Taxa do Lixo, aí vai e fala: ‘Estava brincando, era ironia, vai abaixar a arrecadação’. Imagine como vai se posicionar”, comentou.